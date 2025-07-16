Мамы рискуют жизнями детей и пререкаются со спасателями в Карелии

Карельские спасатели рассказали, что сталкиваются с негодованием мам, которым они говорят о необходимости использования спасательных жилетов.

В Костомукше спасатели и полиция проверили зоны отдыха людей на озере Контоккиярви. Оказалось, мамы катают детей на сап-досках по озеру без спасжилетов.

На сап-бордах в комплекте один страховочный тросик, когда на доске родитель и один или два ребенка, и все без жилетов, до трагедии недалеко, предостерегают в костомукшском ГИМС.

Там сообщили, что основная категория нарушителей, которая игнорирует основные правила безопасности при использовании сап-бордов, – «Яжемать».

«При патрулировании акватории озера Контоккиярви выявлены факты грубейшего нарушения безопасности на воде сапбордистами и «Мамочки» составили большую их часть. На замечания инспекторов ГИМС об отсутствии спасательных жилетов, высказывали негодование и с неохотой выполняли требования выйти на берег, одеть спасательные жилеты и продолжить катания на сапах. Очень жалко детей этих безумных мамаш!»

- написали в сообществе ГИМС Костомукши.

Спасатели призвали тех, кто катается не только на сап-бордах, но байдарках, каноэ, катамаранах, весельных лодках надевать индивидуальные спасательные средств. В ГИМС рассказали о недавнем случае на озере Верхнее Куйтто. Мужчина не справился с управлением и перевернул лодку, на нем был жилет, и мужчина остался жив. © «Петрозаводск говорит»