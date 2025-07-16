16 июля 2025, 13:59
Погибшего Ивана Бондарева похоронят в Костомукше
С погибшим участником специальной военной операции простятся в пятницу 18 июля
фото из VK
18 июля в Костомукше в последний путь проводят Ивана Бондарева.
Молодой человек участвовал в специальной военной операции. Боец погиб при исполнении воинского долга. О потере земляка сообщили местные власти.
Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. Простятся с Иваном Бондаревым в храме в полдень, похороны пройдут в 13:00.