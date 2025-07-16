Погибшего Ивана Бондарева похоронят в Костомукше

18 июля в Костомукше в последний путь проводят Ивана Бондарева.

Молодой человек участвовал в специальной военной операции. Боец погиб при исполнении воинского долга. О потере земляка сообщили местные власти.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. Простятся с Иваном Бондаревым в храме в полдень, похороны пройдут в 13:00.