16 июля 2025, 13:59
Происшествия

Погибшего Ивана Бондарева похоронят в Костомукше

С погибшим участником специальной военной операции простятся в пятницу 18 июля
погибший боец
фото из VK

18 июля в Костомукше в последний путь проводят Ивана Бондарева.

Молодой человек участвовал в специальной военной операции. Боец погиб при исполнении воинского долга. О потере земляка сообщили местные власти.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. Простятся с Иваном Бондаревым в храме в полдень, похороны пройдут в 13:00.

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специальная военная операция
Костомукша
боец
погибший
похороны