25-летний житель Карелии был в шаге от потери денег

25-летний парень попал под влияние мошенников. Парень уже взял кредит в банке и готовился отдать деньги, остановить его от необдуманных действий смогли правоохранители.

Правоохранителям сообщили о молодом петрозаводчанине, который попал под влиянием дистанционных аферистов. Дома молодого человека не застали, но поговорили с его родителями. Родные связались с сыном, но тот все еще был под влиянием мошенников.

Когда горожанин все же догадался об обмане, он сам пришел в полицию и обо всем подробно рассказал. Парень прошел медкомиссию и не удивился звонку «из поликлиники». Незнакомец убедил его назвать код из смс якобы для прикрепления к другому лечебному учреждению. После этого звонки не прекратились. Молодого жителя Карелии убедили, что его данными завладели преступники и на него могут оформить кредиты и направить деньги на спонсирование незаконной деятельности. Мошенники срочно отправили парня брать деньги в банке и закрыть «месячный лимит» по кредитам, чтобы злодеи не могли навесить на него новых кредитов. Горожанин готовился перевести 670 тысяч рублей незнакомцам, когда его остановили правоохранители. Они доставили потерпевшего в банке, в результате кредит удалось погасить без начисления процентов. Молодому человеку после этих событий рассказали об уловках киберпреступников. А правоохранителей поблагодарили за помощь. © «Петрозаводск говорит»