16 июля 2025, 12:39
Автомобиль петербурженки приземлился на крышу в Карелии
38-летняя женщина пострадала в аварии в Кемском районе
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Водитель-женщина пострадала в аварии на севере Карелии. Дорожный эпизод произошел днем 15 июля на автодороге «Подъезд к городу Кемь».
Жительница Санкт-Петербурга за рулем автомобиля «Рено Логан» не учла дорожные и метеорологические условия, сообщили в Госавтоинспекции. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Судя по фото, от приземления на крышу машину уберегло дерево.
В результате аварии травмы получила 38-летняя женщина. © «Петрозаводск говорит»