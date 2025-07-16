16 июля 2025, 12:39
Происшествия

Автомобиль петербурженки приземлился на крышу в Карелии

38-летняя женщина пострадала в аварии в Кемском районе
ДТП
фото пресс-служба Госавтоинспекции

Водитель-женщина пострадала в аварии на севере Карелии. Дорожный эпизод произошел днем 15 июля на автодороге «Подъезд к городу Кемь».

Жительница Санкт-Петербурга за рулем автомобиля «Рено Логан» не учла дорожные и метеорологические условия, сообщили в Госавтоинспекции. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Судя по фото, от приземления на крышу машину уберегло дерево.

В результате аварии травмы получила 38-летняя женщина. © «Петрозаводск говорит»

 

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Метки: 
Кемский район
авария
кювет
Госавтоинспекция