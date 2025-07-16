Петрозаводчанин в туалете передал деньги курьеру мошенников

68-летний петрозаводчанин не сразу догадался, что его за нос водят мошенники. Аферистам он успел отдать накопленные 700 тысяч рублей.

Мошенники действовали по стандартной схеме. Пенсионера попросили озвучить код из смс-сообщения для продления договора на услуги связи с сотовым оператором. После этого мужчине пришло сообщение о взломе аккаунта на портале Госуслуги. Далее с потерпевшим беседовал якобы следователь, который заявил о подозрениях на незаконные переводы денег.

Жителю столицы Карелии посоветовали снять со счетов деньги, а потом заказать такси до Петербурга. Мужчина заплатил за поездку 20 тысяч. В Северной столице в туалете одного из парков он встретился с курьером, которому и отдал деньги на какую-то проверку. Естественно, денег пенсионер больше не увидел. Мужчина вернулся домой, но аферисты от него не отставали. Они требовали денег и заявили, что пенсионер должен заменить документы. Эта просьба показалась странной, и мужчина обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело, курьера жуликов ищут. © «Петрозаводск говорит»