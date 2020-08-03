Мошенники обманывают жителей Петрозаводска по новой схеме

Трое жителей Петрозаводска стали жертвами мошенников в выходные дни. Злоумышленники придумали новую схему, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 35-летний пострадавший сообщил, что ему позвонили, якобы, из службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит, а сотрудники банка под подозрением. Чтобы разоблачить злодеев, мужчине предложили взять фиктивный кредит и перевести деньги на определенный счет. После этого кредит обещали аннулировать. В итоге горожанин оформил кредит на 210 тысяч рублей и отправил деньги мошенникам.

Другие жертвы злоумышленников лишились 160 тысяч и 86 тысяч рублей.

Полиция Петрозаводска проводит проверки по всем фактам дистанционного хищения денег.