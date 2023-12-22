Мошенники обманули петрозаводчанина при покупке снегохода

48-летний петрозаводчанин стал жертвой обмана в Интернете. Он нашел на одном из сайтов предложение о продаже снегохода, связался с продавцом.

В ходе общения по телефону они договорились об отправке товара. Петрозаводчанин был убежден, что получит товар, поэтому перевел более 288 тысяч рублей за покупку, рассказали в полиции. После этого страница продавца оказалась заблокирована, на звонки он не отвечал.

До этого мошенники обманули другого жителя Карелии, который также покупал снегоход. Ущерб превысил 340 тысяч. // фото wirestock/ freepik.com