02 июля 2020, 16:41
Мошенник обманул петрозаводчанина во время сделки в Интернете
Молодой житель Петрозаводска хотел заработать на продаже медицинского изделия, но вместо этого лишился денег
Жертвами мошенников становятся не только пожилые жители Карелии, но и относительно молодые.
Так, 27-летний петрозаводчанин разместил на одном из сайтов объявление о продаже ортопедического бандажа, рассказали в МВД.
Покупатель откликнулся через несколько часов. Он предложил перевести оплату и попросил молодого человека назвать реквизиты карты и коды доступа из смс.
Продавец сообщил запрашиваемую информацию и мгновенно лишился девяти тысяч рублей. Городская полиция проводит проверку.