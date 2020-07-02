Мошенник обманул петрозаводчанина во время сделки в Интернете

Жертвами мошенников становятся не только пожилые жители Карелии, но и относительно молодые.

Так, 27-летний петрозаводчанин разместил на одном из сайтов объявление о продаже ортопедического бандажа, рассказали в МВД.

Покупатель откликнулся через несколько часов. Он предложил перевести оплату и попросил молодого человека назвать реквизиты карты и коды доступа из смс.

Продавец сообщил запрашиваемую информацию и мгновенно лишился девяти тысяч рублей. Городская полиция проводит проверку.