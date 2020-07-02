Объявлена в розыск женщина, причастная к воровству на улице Мерецкова

Неделю назад в магазине на улице Мерецкова произошла кража и полиция просит помощи в установлении личности женщины, которая может быть причастна к хищению.

«Уголовный розыск полиции Петрозаводска устанавливает личность гражданки, запечатленной на фото. Она подозревается в имущественном преступлении, совершенном 23 июня текущего года в магазине на улице Мерецкова»,

- сообщает МВД.





Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщить информацию о ней по номерам телефона: +7-981-405-59-96, +7-911-406-52-01.

Конфиденциальность гарантируется.