Видео серьезного пожара в Пудоже появилось в Сети

Серьезный пожар произошел в Пудоже в жилом доме по улице Пионерской в минувший понедельник, 29 июня. Видео возгорания было размещено сегодня в сети отрядом противопожарной службы по Пудожскому району.

Как сообщают пожарные, информация о возгорании поступила в 11:29. На место пожара выдвинулся дежурный караул пожарной части №50 по охране Пудожа.

«Было установлено, что происходит открытое горение на двух балконах и внутри двух квартир на втором и третьем этажах здания, а также на стропильной системе кровли и фронтона здания. Коридоры этажей здания были задымлены»,

– говорится в сообщении.

Существовала угроза жизни и здоровью жильцов дома, а также угроза распространения пожара на соседние квартиры. Кроме того, здание не было обесточено от электричества, внутри квартир на балконах находились подростки, престарелые и маломобильные граждане.

Для спасения людей на балконы и в квартиры были направлены звенья газодымозащитной службы, так же было организовано спасение по ручным пожарным и автомобильной лестнице. На место ЧП выезжала машина скорой помощи.

В 11 часов 40 минут пожар локализован. В 12 часов 50 минут полностью ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники, в том числе одна специальная.