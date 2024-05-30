Мощная магнитная буря обрушится на Землю

В последний день мая на Земле разыграется магнитная буря. Причем после шести часов вечера 31 мая геошторм может достигнуть уровня G2, что считается средней категории.

Буря не утихнет до полдня субботы, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Ночью 1 июня не исключено возникновение полярных сияний. // фото «Петрозаводск говорит»