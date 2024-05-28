Россиянам усложнили въезд в Израиль

С туристов из России будут требовать электронное разрешение для въезда в Израиль. Обязательным Electronic Travel Authorization, ETA станет с 1 августа. Получить его нужно заранее. На рассмотрение может уйти до 48 часов. Подать заявление можно онлайн.

Разрешение не является визой. Подобные требования распространяются на всех приезжих из стран, имеющих безвизовый режим с Израилем.

В тестовом режиме новые требования заработают с 1 июня для граждан США и Германии, желающих посетить Израиль по туристической визе (B/2). Затем систему электронного разрешения на въезд станет обязательной для иностранных гостей. Как указано на сайте израильского министерства туризма, аналогичная система электронных разрешений используется в США, Канаде и Австралии.

Стоимость разрешения, по информации агентства «Интефракс», составит 25 шекелей (примерно 623 рубля), однако оплата не будет взыматься на пилотном этапе проекта. // фото unsplash.com/ Taylor Brandon