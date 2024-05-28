Молодая российская туристка умерла в номере отеля в Турции

В Турции умерла 39-летняя туристка из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, все произошло в провинции Анталья. Отмечается, что сотрудники отеля обеспокоились тем, что туристка долго не покидала свой номер. Они самостоятельно открыли дверь и обнаружили там женщину. Она была мертва.

Кончину россиянки констатировали прибывшие на место медики. Труп был отправлен в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com / Meric Dagli