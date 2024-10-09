09 октября 2024, 09:54
Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю
На Солнце утром в среду произошла серьезная вспышка
Сегодня в 5 утра по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщает паблик AstroAlert.
Практически сразу после вспышки сформировался выброс корональной массы, и он направлен прямо в сторону Земли. В связи с этим через 1-2 дня на нашей планете разыграется сильная геомагнитная буря.
Точных данных о времени прибытия выброса к Земле нет. Однако ожидается, что полярные сияния можно будет наблюдать на всей территории России. // Фото: unsplash.com / Jeremy Bishop