Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю

Сегодня в 5 утра по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщает паблик AstroAlert.

Практически сразу после вспышки сформировался выброс корональной массы, и он направлен прямо в сторону Земли. В связи с этим через 1-2 дня на нашей планете разыграется сильная геомагнитная буря.

Точных данных о времени прибытия выброса к Земле нет. Однако ожидается, что полярные сияния можно будет наблюдать на всей территории России. // Фото: unsplash.com / Jeremy Bishop