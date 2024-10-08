Женщина шла домой после проигрыша в казино и выиграла в лотерею

Американка стала обладательницей лотерейного выигрыша, возвращаясь домой после неудачного визита в казино. Расстроенная, она приобрела лотерейный билет, передает агентство UPI.

Жительница Вирджинии позвонила своим близким, покинула казино и села на поезд. Вскоре она вышла на одной из остановок, где купила лотерейный билет на оставшиеся деньги.

Американка сразу же проверила билет, к ее удивлению, он оказался выигрышным. В одну секунду она стала обладательницей 50 тысяч долларов и снова позвонила родственникам, чтобы сообщить, что удача вновь улыбнулась ей.

Выигранные средства она планирует использовать для оплаты счетов и благотворительных целей, а оставшуюся сумму собирается положить на сберегательный счет. // фото: pixabay.com