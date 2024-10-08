Определены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физике за 2024 год. Премия досталась ученым из США и Канады.

«Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года использовали физические инструменты для разработки методов, которые помогли заложить основу мощных современных технологий машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях»,

- говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Джон Хопфилд родился в 1933 году, он работает в Принстонском университете в США. Хинтон трудится в университете Торонто в Канаде. // Фото Нобелевского комитета