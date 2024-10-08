Пятеро российских альпинистов погибли в Гималаях

В Непале погибла группа российских альпинистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, пятеро россиян пытались покорить гору Дхаулагири высотой более 8000 метров. Они сорвались с высоты 7600 метров, их тела были обнаружены на полкилометра ниже.

Связь с группой пропала утром 6 октября, когда альпинисты вышли из высотного лагеря. Их искали двое суток. // Фото: unsplash.com / Slava Auchynnikau