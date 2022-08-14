14 августа 2022, 15:49
Мир

Моржиху Фрейю, потопившую несколько лодок, усыпили в Норвегии

Местные власти просили туристов и людей не приближаться к млекопитающему, но просьбу игнорировали. Моржиху решили усыпить ради благополучия людей

Прославившуюся в соцсети моржиху Фрейю, которая  потопила несколько лодок, усыпили в Осло ради безопасности людей. Об этом пишет РИА новости.

Ранее норвежские власти просили жителей и туристов держаться подальше от поселившейся в Осло-фьерду моржихи, однако люди игнорировали, гладили и фотографировались с морским млекопитающим.

Норвежские специалисты заключили, что вероятность потенциальной угрозы для людей была высокой, а благополучие любимцы публики не поддерживалось. Переместить 600-килограммовую моржиху почему-то оказалось невозможно и ее решили усыпить. Какие еще были варинты разрешения ситуации, не сообщается.

Процедуру провели рано утром 14 августа. Тушу передали специалистам для обработки и ветеринарного осмотра. (фото скриншот видео с Youtube)

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Метки: 
Норвегия
Осло
моржиха Фрейя