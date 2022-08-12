Финляндия и Эстония могут создать общую систему ПРО

Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны. Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», - цитирует его РИА Новости. По его мнению, реализация инициативы станет возможной после вступления Финляндии в НАТО.

По мнению министра, интеграция эстонской и финской ПРО позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

На вооружении Эстонии стоят противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear с дальностью полета до 290 км. Финляндия владеет противокорабельными ракетами МТО 85М с дальностью более 100 км. (фото unsplash.com, Christian Lue)