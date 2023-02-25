Мороз и снег ожидаются 26 февраля в Карелии

Погода в Карелии завтра будет пасмурной, ожидается снег, а местами метель. На дорогах – гололедица, сообщили в Гидрометцентре РК.

Снежно будет главным образом на юго-востоке региона. Преимущественно облачность, но с прояснениями.

Ветер северо-восточный и северный умеренный, на юге днем порывистый. Ночь. температура воздуха -7, -12 градусов, на севере -13, -18 градусов. Днем -4, -9 градусов, в северных районах до -12 градусов.

В Петрозаводске тоже ожидается небольшой снег, ночью -8, -10 градусов, днем -5, -7 градусов. Ветер умеренный северных направлений. // фото: Montypeter/ freepik.com