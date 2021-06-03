Моргенштерна оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков

3 июня Зюзинский суд Москвы признал рэп-исполнителя Моргенштерна (Алишер Валиев) виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). В песнях и клипах исполнителя суд усмотрел пропаганду наркотических средств. Моргенштерну назначен штраф в 100 тысяч рублей. Исполнитель намерен обжаловать решение суда. При этом, судя по всему, он посчитал штраф хорошим пиаром. Слова артиста после заседания суда приводит dailystorm.ru.

«Меня признали виновным, можете радоваться. И я заплачу в нашу казну целых 100 тысяч рублей. Знаете, четыре года назад я сжег 100 тысяч рублей, и это была неплохая реклама, - заявил Моргенштерн. - Спустя четыре года я снова сжег 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна».

Ранее рэпер заявил, что считает себя абсолютно невиновным. По его словам, в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант - недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Адвокат артиста Сергей Жорин просил суд не использовать «крайнюю меру, предусмотренную КоАП» - приостановление деятельности ИП артиста, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в полицию на творчество рэпера пожаловался бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов. Также против исполнителя выступала Лига безопасного интернета. (фото: vm.ru, Сергей Ведяшкин / АГН Москва)