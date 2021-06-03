03 июня 2021, 16:40
Россиянин стал миллионером из-за ошибки в приложении банка
Жителю Тулы придется отвечать в суде за кражу 95 миллионов рублей у кредитной организации
Жителя Тулы, на счете которого появились 95 миллионов рублей, будут судить по обвинению в краже и отмывании денег. Заседание назначено на 3 июля, пишет РИА Новости.
Россиянин за одни сутки совершил 220 операций по зачислению денег на свою карту. Преступление было совершено с 31 мая по 1 июня 2020 года. Из-за технической ошибки в мобильном приложении банка мужчине удалось перевести себе 95 244 570 рублей.
Мужчина успел приобрести недвижимость и совершить финансовые операции. Обвиняемый вернул почти 40 миллионов рублей банку. Мужчина находится под подпиской о невыезде. (фото tvernews.ru)