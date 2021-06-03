Россиянин стал миллионером из-за ошибки в приложении банка

Жителя Тулы, на счете которого появились 95 миллионов рублей, будут судить по обвинению в краже и отмывании денег. Заседание назначено на 3 июля, пишет РИА Новости.

Россиянин за одни сутки совершил 220 операций по зачислению денег на свою карту. Преступление было совершено с 31 мая по 1 июня 2020 года. Из-за технической ошибки в мобильном приложении банка мужчине удалось перевести себе 95 244 570 рублей.

Мужчина успел приобрести недвижимость и совершить финансовые операции. Обвиняемый вернул почти 40 миллионов рублей банку. Мужчина находится под подпиской о невыезде. (фото tvernews.ru)