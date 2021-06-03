Должник погасил полмиллиона рублей по алиментам в трехдневный срок

Житель Карелии не выплачивал алименты на ребенка. К концу апреля его долг превысил 470 тысяч рублей. Костомукшский пристав решил навестить алиментщика по адресу регистрации, но оказалось, что мужчина несколько лет по нему уже не проживает.

Вдобавок мужчина постоянно менял официальное место работы, в результате постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании алиментов с дохода не успевали поступать до момента увольнения должника.

В апреле мужчина зарегистрировал на свое имя новый номер телефона, об этом узнали приставы и уведомили мужчину о долге по алиментам, а также последствиях, если он не станет платить. В итоге мужчина в течение трех дней погасил долг полностью. (фото day.ru)