Брошенная из окна бутылка сломала позвоночник ребенку в Барнауле

В Барнауле дети сбросили из окна пластиковую бутылку с водой, которая угодила в 11-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу с переломом позвоночника, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным издания, ребенок был госпитализирован после попадания в него пятилитровой бутылки с водой. Она рухнула с 15-го этажа одного из домов. По предварительным данным, к трагедии привела детская шалость.

Следователи провели осмотр места происшествия. Проводится проверка. Состояние пострадавшего не вызывает опасений за его жизнь. Мальчик находится под контролем врачей. Фото sm.news