Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады

Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после того, как закончится действие наложенных на Россию санкций Спортивного арбитражного суда. Об этом рассказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Как сообщает sportbox.ru, эту инициативу уже поддержал министр спорта России Олег Матицын. Он отметил, что город имеет авторитет в международном спортивном сообществе, в нем проводились многие крупные турниры. Глава Минспорта РФ выразил надежду, что международное сообщество достойно примет заявку Казани.

Напомним, в столице Татарстана проходили летняя Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка Конфедераций -2017 и чемпионата мира по футболу -2018. Фото nova.rs