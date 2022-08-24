Морально устойчивых и крепких физически мужчин ищут в Карелии

На службу в ОМОН «Илвес» в Карелии объявили набор. Кандидаты должны будут пройти конкурс, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Требования довольно простые: - гражданство России, возраст до 35 лет, образование не ниже 11 классов, отсутствие судимости или грубых административных правонарушений.

При этом кандидаты должны ранее отслужить в вооруженных силах, а также обладать «высокими моральными, волевыми и физическими качествам».

Успешно прошедшим отбор обещают надбавки за службу в спецподразделении; возможность бесплатно обучаться в вузах системы Росгвардии и МВД; исчисление стажа из расчета один год службы за полтора; страхование жизни и здоровья, вещевое, медицинское, пенсионное обеспечение, а также другие социальные льготы и гарантии.

Бойцы будут регулярно заниматься физической и огневой подготовкой, при желании получать спортивные разряды и звания по разным видам спорта. // Фото: Росгвардия