Память известного юриста увековечили в Петрозаводске

На площади Ленина в Петрозаводске 24 августа появилась мемориальная доска. Ее установили в честь кавалера Ордена Почета, заслуженного юриста РФ и Карелии Александра Петровского, сообщили в мэрии.

В доме № 2, где открыли памятную доску, ранее был Арбитражный суд республики. В течение 12 лет Александр Петровский его возглавлял.

Он - автор действующей редакции Конституции Карелии и многих законопроектов. В начале 90-х годов активно участвовал в создании системы высшего юридического образования в республике.

Александра Петровского наградили «Орденом Почета», он был заслуженным работником судебной системы. Ушел из жизни в 57 лет, то есть 24 августа 2012 года.

В 2020 году губернатор посмертно наградил Александра Петровского медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Госнаграду в торжественной обстановке сегодня вручили его сыну – Юрию Петровскому. // Фото: администрация Петрозаводска