Пора в школу, или Как не разориться на подготовке к Дню знаний

Текст и фото: Антонина Кябелева

Накануне 1 сентября многие карельские семьи, имеющие детей школьного возраста, поневоле начинают прикидывать, во что им обойдется отправить ребенка в школу, и потянет ли семейный бюджет путешествие в мир знаний. С учетом инфляционных процессов и явного снижения благосостояния обычных россиян, многие родители сейчас приобретают только самое необходимое.

Катерина, воспитывающая двух дочерей, в этом году старшую отправляет в первый класс. При весьма скромных доходах женщина вынуждена экономить буквально на всем. Но ей повезло. В прошлом году она получила 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе, хотя дочка пойдет в первый класс только в этом году. Когда день рождения летом, это порой дает неожиданные преимущества.

А в этом году она не собирается тратить деньги на канцелярские товары, так как карельский губернатор обещал подарить всем первоклассникам республики школьные наборы.

«Школьная форма обошлась мне в 2600 плюс эмблема школы за 200 рублей. Причем 2600 – это только сарафан. Нам на родительском собрании сказали, что для девочек нужна строго определенная форма – сарафан, который можно приобрести только у двух производителей в Петрозаводске. В этом году школа выбрала именно эту модель. В общем, без вариантов. Мы пришли, с дочки сняли мерки и сшили индивидуально для нее. Блузки самые дешевые начинаются с 600 рублей. Мы приобрели две. На туфли истратили 900 рублей. Кроссовки для физкультуры для зала еще можно купить за 800 рублей, но в среднем они продаются за 1,5 тысячи рублей. Нужны кроссовки для занятий физкультурой на улице – это еще 1-1,5 тысячи рублей. Лыжи и лыжные ботинки мы решили оставить на потом. У нашего класса в качестве формы для физкультуры определили просто футболки красного цвета. Я купила за 200 рублей. Спортивный костюм не обязателен. Можно обойтись леггинсами для занятий на улице. Стоят в пределах 800 рублей. Для занятий для зала нам велели купить велосипедки или шорты черного цвета. Это еще 400 рублей. Ранец достался от племянницы. Но если бы я покупала его, то заплатила бы 2-2,5 тысячи рублей. Пришлось сдать 1700 рублей на рабочие тетради. Дорого, конечно, но что делать. Было сказано, что это по желанию, но все деньги сдали. Не лишишь же своего ребенка самого необходимого.

В общем, по самому скромному варианту я истратила почти 10 тысяч рублей, и это без расходов на ранец и канцелярские товары. Если бы мне еще и на это пришлось тратить деньги, то сборы в первый класс обошлись бы минимум в 14 тысяч рублей.

О том, что зимой, возможно, придется приобретать более теплые блузки, лыжи и лыжные ботинки, я пока не думаю. Лично для меня подготовить дочку в школу в финансовом плане весьма непросто. Хотя мы экономили буквально на всем, за исключением сарафана и денег на рабочие тетради», - рассказала Катерина.

Марина отправляет в первый класс сына. Она одна воспитывает ребенка и тоже вынуждена экономить:

«На школьную форму я истратила 6,6 тысячи рублей. Причем выбирала вещи подешевле. Брюки обошлись в 2 тысячи рублей, жилет в цвет брюк – еще 1,5 тысячи рублей, галстук 200 рублей, две рубашки – 2 тысячи рублей, обувь для школы - 900 рублей. Нашла приличный спортивный костюм за 1300 рублей, купила две пары кроссовок. Это еще 2 тысячи рублей. Приобрела рюкзак за 2900 рублей. В общей сложности получилось около 13 тысяч рублей. Понятно, что будут еще траты, но пока я вроде выдохнула».

Мы поговорили и с другими семьями со скромными доходами. Примерно получается, что в 2022 году на сборы первоклассника придется истратить минимум 13-15 тысяч рублей. Естественно, в эту сумму не входит ни мобильный телефон, ни компьютер, ни другие, в наше время столь необходимые, приобретения. В прошлом году, по рассказам родителей с невысокими доходами, при сильной экономии можно было уложиться минимум в 10 тысяч рублей. За год «нижняя планка» увеличилась примерно на 30 процентов.

Мы прошлись по торговым центрам Петрозаводска и заглянули в интернет-магазины, чтобы посмотреть примерный порядок цен. Самым дорогостоящим приобретением являются школьная форма и рюкзак.

В торговых центрах города цена на рюкзаки варьирует от 3 до 6 тысяч рублей.

В прошлом году относительно приличный школьный рюкзак можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей.

Конечно, в интернет-магазинах можно найти школьный рюкзак и за тысячу рублей. Правда, сложно сказать, насколько он будет соответствовать требованиям, связанным с сохранением здоровья ребенка. Есть и дорогие ортопедические рюкзаки – почти за 40 тысяч рублей, снабженные подсветкой. Когда есть деньги, то всегда найдется, куда их истратить.

Для самых экономных в торговых центрах предлагают блузки «топорного» вида для девочек от 540 рублей и рубашки для мальчиков за 660 рублей с коротким рукавом и за 760 рублей – с длинным.

Брюки для первоклассника можно купить за 760 рублей, школьный комплект – кардиган с юбкой для девочки - обойдется в 1,5 тысячи рублей. Обувь - и уличную, и спортивную – можно приобрести в пределах 700-1000 рублей. Самое сложное - уговорить ребенка это все потом надеть.

Более симпатичная одежда сразу неприятно отражалась на ценниках. К примеру, нарядные блузки для девочек предлагали уже по 1690 рублей.

В интернет-магазинах выбор более богатый, но и цены чуть выше. К примеру, дешевые блузки можно приобрести от 700 до 1000 рублей. Но в них хотя бы не страшно показаться. Дешевые жилеты для мальчиков начинаются с 1200-2000 рублей, а брюки – с 1000-2400 рублей.

Приобретение канцелярских товаров обычно в шок родителей школьников не вводит. Это относительно «лайтовая» статья расходов. В этом году наборы карандашей и ручек можно приобрести за 25-200 рублей, дневники предлагают за 50-100 рублей, набор фломастеров можно купить за 80-350 рублей.

Конечно, разброс цен, как и выбор, очень большой. Чтобы понять, насколько разнятся цены на одну и туже продукцию, достаточно «исследовать» самую обычную тетрадь в клетку с 12 листами.

В одном торговом центре она продавалась за 3 рубля 99 копеек. Дешевле я не нашла. В другом супермаркете такая же тетрадь стоила уже 6,78 рубля.

В интернет-магазинах минимальная стоимость аналогичной тетради составит 6,9 рубля, но может доходить до 13-16 рублей за штуку. Причем тетрадь будет самая что ни на есть обычная.

Для сравнения, в 2016 году такая тетрадь стоила в магазинах Петрозаводска накануне 1 сентября 1,89 рубля. С тех пор она подорожала минимум в два раза.

В общем, интернет-магазины далеко не всегда могут предложить самые выгодные цены, но про них не стоит забывать, особенно когда вы выбираете одежду. Тем более, что цены в любом случае растут, порой быстрее, чем дети.