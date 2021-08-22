Сколько тратят семьи в Карелии на сборы детей в школу

Текст и фото: Хельга Белянцева

Этим летом проблемой подготовки детей к учебному году всерьез озаботилось государство — президент распорядился выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Подать заявление на получение выплат можно было уже в июле, а выдавать деньги начали в августе. Мы решили выяснить, достаточно ли этой суммы для того, чтобы покрыть расходы на сборы ребенка в школу.

По данным центра статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, на приобретение всего необходимого к школе российские семьи потратят от 23 до 30 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака, канцтоваров и учебных материалов (на эти цели, по подсчетам аналитиков, потребуется около 15000 рублей). Также учитывалась возможность покупки планшета или компьютера.

Мы провели небольшой опрос среди жителей Карелии, и оказалось, что в нашей республике семьи более экономны — их расходы на подготовку ребенка к учебному году в среднем колеблются от 10 до 20 тысяч рублей. Главной статьей расходов мамы школьников называют покупку одежды и обуви, а также хорошего рюкзака, который поможет сохранить ребенку здоровую осанку.

Наталья: «У нас в семье два школьника. Один идет в 9 класс, другой в первый. Для девятиклассника не надо много покупать, потому что какие-то вещи остаются с прошлого года. Учебники сейчас выдают в школе. В 1 класс нужно больше. Один рюкзак обходится в 3-4 тысячи рублей. Но самая большая статья расходов — школьная форма. Если бы можно было все приобрести самостоятельно, тогда бы еще была возможность сэкономить. Но форму для первоклашек шьют централизованно через школу. Поэтому жилетка обходится в 1200 рублей, галстук — 300 рублей. Брюки купили в магазине за 1000 рублей. Также приходится покупать водолазки, спортивную форму, кроссовки… Так что в 10 тысяч, которые нам выдало государство, конечно, не уложиться. По самым скромным подсчетам, сборы в школу первоклассника обойдутся в 15 тысяч рублей, не считая подготовки рабочего места для ребенка. При том, что мы выбираем бюджетные варианты, покупки делаем в основном в сетевых магазинах».

Арина: «Сын в этом году пойдет в 6 класс. Многое у нас осталось с прошлого года, из одежды нужно купить только брюки и свитер. Что-то мы закупали постепенно в течение лета. С учетом уже потраченных денег и того, что еще предстоит приобрести, подготовка к учебному году будет стоить нам примерно 20 тысяч. Пособие в 10 тысяч рублей, которое нам выплатили, мы израсходовали на познавательный туризм — съездили на Кижи. Иначе бы его хватило докупить то, что еще нужно. Еще у сына недавно сломался телефон, а школьнику без него не обойтись. Придется пока купить какой-нибудь недорогой».

Анна: «У меня дочка идет в 9 класс. Сын уже окончил школу, и, если сравнивать, девочку собрать выходит дороже. Мальчик у нас не так интенсивно рос, и к тому же парни менее притязательны, девочки больше следят за модой. Основные расходы, конечно, на одежду. На канцелярию не так много уходит денег. В этом году на покупку всего необходимого к школе мы израсходовали не меньше 10 тысяч рублей. Покупаем все в торговых центрах».

Юлия: «Ребенок в сентябре идет в первый класс в новую школу 55. Путинские 10 тысяч полностью ушли только на одежду к школе и рюкзак. Помимо повседневной одежды, нужно покупать много спортивной для физкультуры: шорты, чешки, футболка — это в зал, спортивный костюм и кроссовки — для улицы, шорты и футболка — для ритмики. Все заказывали в интернете. Стоимость рюкзачка — 4 тысячи (ортопедическая спинка, световозвращающие элементы и водоотталкивающая ткань). Вчера купили всю канцелярию по списку от школы. Ничего лишнего, а однако 2600 рублей! В магазинах цены очень разнятся. Например, в одном петрозаводском гипермаркете пластилин 12 цветов — 136 рублей, а в обычном магазине канцелярских товаров — 78 рублей. Почувствуем разницу!»

Наталья: «Сын пойдет в третий класс. На подготовку к школе мы потратили около 10 тысяч. Дороже всего стоил рюкзак — 5000 рублей и школьная форма — 2000. Покупаем все необходимое в сетевых магазинах или заказываем в интернете».

Екатерина: «У меня три школьника — два мальчика и девочка. Младший идет в пятый класс, средний в седьмой, старший в девятый. Денег в среднем на одного уходит не меньше 10 тысяч — на то, чтобы купить канцелярию, одежду, спортивную и повседневную обувь. Больше всего тратим на одежду, обувь и учебные пособия (рабочие тетради и прочее). Я люблю все покупать в небольших магазинчиках».

Журналист портала «Петрозаводск говорит» прошелся по магазинам и школьным ярмаркам Петрозаводска, чтобы ознакомиться с ценами и ассортиментом принадлежностей к учебному году. Сейчас почти повсеместно на эту группу товаров предлагают хорошие скидки, а одежду и обувь для школы можно найти на любой вкус и кошелек. Так, блузка для девочки в зависимости от фасона и производителя может стоить и 1000, и 500 рублей, сарафан в одном магазине стоит 2799 рублей, а в другом — 699 рублей.

То же можно сказать и о школьных рюкзаках. Их стоимость в основном варьируется от 1300 до 4000 рублей, но можно найти и за 500 рублей.

Цены на спортивные костюмы начинаются от 1199 рублей, футболку можно купить за 99 рублей. Туфли или полуботинки для школы мы нашли за 699 рублей.

На канцелярские товары цены в целом достаточно демократичные. Тетради стоят в среднем от 7 до 33 рублей, контурные карты и рабочие тетради — от 100 до 300 рублей. Большинство опрошенных нами родителей школьников не считают покупку канцтоваров и учебных пособий серьезной статьей расходов.

