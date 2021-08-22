22 августа 2021, 15:20
Общество

В Петрозаводске откроется площадка, где можно узнать о природе края

Визит-центр особо охраняемых природных территорий расположился в здании на Гюллинга

1 сентября в Петрозаводске на набережной Гюллинга, 15-а, откроется визит-центр особо охраняемых природных территорий. Посетители смогут не только получить информацию о природе Карелии, но посетить музей или учебный класс, сообщили в мэрии.

В визит-центре представлено оборудование исследователей прошлого, образцы каменных пород, растений, деревьев и многого другого.

Для юных посетителей создана небольшая интерактивная игра, которая поможет узнать больше о разных животных. (фото источника)

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новости петрозаводска
визит-центр
природа
животные
новости Карелии
Мэрия