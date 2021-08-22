22 августа 2021, 15:20
В Петрозаводске откроется площадка, где можно узнать о природе края
Визит-центр особо охраняемых природных территорий расположился в здании на Гюллинга
1 сентября в Петрозаводске на набережной Гюллинга, 15-а, откроется визит-центр особо охраняемых природных территорий. Посетители смогут не только получить информацию о природе Карелии, но посетить музей или учебный класс, сообщили в мэрии.
В визит-центре представлено оборудование исследователей прошлого, образцы каменных пород, растений, деревьев и многого другого.
Для юных посетителей создана небольшая интерактивная игра, которая поможет узнать больше о разных животных. (фото источника)