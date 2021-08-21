Как в Петрозаводске действуют распространители наркотиков

Рассматривалось дело о распространении 960 граммов амфетамина - синтетического стимулятора центральной нервной системы. Это сильный наркотик, который доставлялся в Петрозаводск прямо из лаборатории, привозили его в очень чистом виде. То есть попадая на рынок Петрозаводска, этот неполный килограмм наркотика превратился бы в 2,5 килограмма.

Силовиками была проведена большая работа, в результате осуждены три лица, создавшие данную лабораторию. Один скрывался в Финляндии, другой в Петрозаводске, третий в СПб. Они не пересекались, друг друга не знали и работали дистанционно. Один среди них был координатором.

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