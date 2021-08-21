21 августа 2021, 19:51
Как в Петрозаводске действуют распространители наркотиков
В студии «Ники плюс» прокурор Валерий Феоктистов. Он участвовал в первом деле Петрозаводского суда по обвинению в распространении наркотиков
Рассматривалось дело о распространении 960 граммов амфетамина - синтетического стимулятора центральной нервной системы. Это сильный наркотик, который доставлялся в Петрозаводск прямо из лаборатории, привозили его в очень чистом виде. То есть попадая на рынок Петрозаводска, этот неполный килограмм наркотика превратился бы в 2,5 килограмма.
Силовиками была проведена большая работа, в результате осуждены три лица, создавшие данную лабораторию. Один скрывался в Финляндии, другой в Петрозаводске, третий в СПб. Они не пересекались, друг друга не знали и работали дистанционно. Один среди них был координатором.
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