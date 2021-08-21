Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили сегодня в Суоярвском районе

В пострадавшем от лестных пожаров Суоярвском районе сегодня высадили более 12 тысяч сеянцев сосны на площади 6,4 га. Растения высадили в рамках акции «Сохраним лес» на территории Вегарусского участкового лесничества. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

«В Суоярском районе в этом году уже выполнено 580 га посадки и 670 га посева. Всего по плану в этом году необходимо выполнить лесовосстановительные работы на площади 4,2 тысячи га, еще 3 тысячи га запланировано под меры содействия естественного восстановления»,

- сказал замначальника Суоярвского лесничества Александр Вяткин.

Прижились или нет сеянцы, специалисты проверят в сентябре. При необходимости деревья подсадят.

Следующая акция по посадке деревьев пройдет в Пряжинском районе. (фото источника)