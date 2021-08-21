Жители Ватнаволока попросят Путина отправить Лабинова в отставку

Форелеводческий скандал в деревне Ватнаволок на берегу Онежского озера, в Лижемском заливе, может дойти до президента Владимира Путина.

Жители деревни собирают подписи под обращением к главе государства с просьбой отправить карельского министра Владимира Лабинова в отставку и отменить некоторые из его губительных для экологии края решений. Одно из них непосредственно касается обитателей Ватнаволока, вставших на защиту озера от бизнесменов с рыбными аппетитами. Об этом нашей редакции рассказала местная жительница Елена Титова.

Лабинов руководит республиканским министерством сельского и рыбного хозяйства с января 2018 года. За это непродолжительное время он оказался в центре многих скандалов, которые отрицательно сказались на репутации ведомства и правительства Карелии. Работа министерства в целом и Лабинова в частности подвергалась критике. Жители Ватнаволока уверены, что работа Лабинова на посту министра лишь усугубила и без того плачевное состояние сельского и рыбного хозяйства республики.

«Мы, жители деревни Ватнаволок, деревни Илемсельга, кооператива «Черемушки» и «кооператива «Рябинушка» - обычные граждане РФ, глубоко разочарованы деятельностью Министра Лабинова В.В. и министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Мы абсолютно уверены в том, что деятельность Лабинова В.В. исключительно усугубила положение в области современного сельского и рыбного хозяйства, которое и до него, находилось в плачевном состоянии»,

- говорится в тексте петиции президенту.

В июле 2021 года в Ватнаволоке начались монтажные работы по установке садкового оборудования для форелевого хозяйства. Жители выступили против установки садков, ситуация и в настоящее время имеет большой общественный резонанс.

13 августа Лабинов приехал на место для решения сложившейся ситуации в правовом поле. «Петрозаводск говорит» рассказывал, как прошла встреча министра и жителей деревни. Авторы обращения к президенту считают, что министр приехал на встречу не подготовленным, не показал документов по формированию РВУ №5. По мнению жителей, вел министр себя вызывающе и надменно. Например, в ходе встречи вступал в словесные перепалки с местными жителями. Одной девушке Лабинов указал на низкий уровень ее воспитания, другую девушку назвал «провокатором», а краеведа, историка, заслуженного учителя Карелии, почетного гражданина Кондопожского района Карелина В.А. министр пренебрежительно назвал «этот Ваш историк». Как говорят авторы петиции, все это подтверждается видеосъемками, которые есть в открытом доступе в Интернете. Конструктивного диалога с местными жителями у министра не получилось, проблема установки садков в Ватнаволокском заливе все еще не решена.

Авторы обращения требуют отправить в отставку действующего министра сельского и рыбного хозяйства Лабинова. Также жители Ватнаволока требуют признать совершенные за время его работы ошибки и отменить разрушительные для экологии решения, в частности формирование РВУ №5 в Ватнаволокском заливе. Также жители просят пересмотреть базовые принципы работы республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства. (фото Елены Титовой)