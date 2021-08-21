Парковку для туристических автобусов организуют на станции Кемь

Транспортно-пересадочный узел создают на станции Кемь. В здании железнодорожного вокзала расположился автовокзал, работает касса. В дальнейшем оборудуют зал ожидания до 150 мест. О планах сообщили в пресс-службе губернатора.

В этом году запланированы работы по внешней отделке здания, работы внутри планируют на следующий год. Также планируется организовать парковку для туристических автобусов. Другая задача властей - увеличение пропускной способности на участке железной дороги для более быстрой и дешевой доставки грузов на Север России.

По словам замначальника ОЖД Владимира Троянова, в рамках развития направления Волховстрой – Мурманск идет модернизация участка железной дороги в​ Кемском, Беломорском​ районах и Петрозаводске. ​Около 12 миллиардов рублей планируется направить до 2020 года на развитие железнодорожной инфраструктуры и ​увеличение пропускных способностей по Карелии. (фото источника)