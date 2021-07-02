Вышел Указ об единовременной выплате семьям с детьми

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Выплата будет сделана в августе–декабре текущего года. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Выплата может быть осуществлена одному из родителей, а также усыновителю, опекуну или попечителю детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих российское гражданство. Условие — достижение ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября этого года.

Также выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и проходящим обучение по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.

Для получения выплаты необходимо подать одно заявление в электронном виде или в МФЦ, или в отделение Пенсионного фонда, или в органы соцзащиты. // Фото: migranturus.com