Молодые сельчанки чаще уезжают в город, чем их сверстники

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно Карелиястат опубликовал аналитическую записку о ситуации, складывающейся в карельских деревнях и селах. В ней содержатся подробные демографические данные, информация о рынке труда, жилищном строительстве, состоянии здравоохранения, образования и многое другое. Мы попытались выделить лишь самые знаковые показатели, характеризующие, с нашей точки зрения, главные тенденции в жизни сельчан.

На начало 2024 года в Карелии насчитывался 821 сельский населенный пункт. При этом в 146 деревнях и селах официально никто не проживал. Всего сельское население республики насчитывало чуть более 105 тысячи человека. По сравнению с 2022 годом сельское население Карелии уменьшилось на 4,1%.

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Карелия занимает предпоследнее место по численности сельского населения. В конце списка Мурманская область, где на селе проживают 45,8 тысячи человек.

Лидирует Ленинградская область (662 тысячи сельчан). По сравнению с 2022 годом, в СЗФО увеличение сельского население произошло только в Ленинградской и Калининградской областях.

Если говорить о пропорции мужского и женского населения, то мужчины составляли 47,5 % сельского населения республики, а женщины - 52,5% (в городе, соответственно, 44,1% и 55,9%). В 2023 году на 100 заключенных браков пришлось 74 развода. Похожая ситуация в городе: на 100 браков – 70 разводов. Ожидаемая продолжительность жизни в сельской местности составила всего 66 лет (мужчины – 59,5 года, женщины - 74,5 года).

На начало 2024 года удельный вес детей и подростков составил 14,8 % (в городах республики 17,6%). Доля граждан трудоспособного возраста в карельских селах, по данным официальной статистики, равнялся 52,8% (в городах – 56,7%).

Среди возрастных групп в селах преобладают мужчины от 60 до 64 лет и женщины от 60 до 69 лет (в городах - мужчины и женщины от 35 до 39 лет).

Молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет все чаще уезжают из сел и деревень, причем, согласно статистике, сельчанки чаще покидают малую родину, чем их сверстники-мужчины.

По-прежнему в Карелии сохраняется превышение смертности над рождаемостью, причем на селе эта тенденция более выражена, чем в городе. Среди причин смертности сельчан и горожан традиционно преобладают болезни системы кровообращения и новообразования.

В последние годы на сельских территория Карелии зафиксирован рост жилищного строительства.

В 2023 году объемы строительства жилья в 1,5 раза превысили показатели 2022 года. В основном (95,6%) это индивидуальное жилищное строительство.

По динамике роста индивидуального жилищного строительства Карелия находится в середине списка регионов СЗФО. Самый высокий темп строительства жилья на селе зафиксирован в Мурманской области, а в единственном регионе СЗФО – в Архангельской - области произошел его спад.

На конец 2023 года протяженность дорог местного значения с твердым покрытием составила 1 165 километров, или половину их общей протяженности.

По итогам 2023 года, Карелия заняла второе место после Ленинградской области по количеству так называемых коллективных средств размещения, то есть мест в отелях, турбазах, гостевых домах. В сельской местности в 2023 году количество отелей, турбаз и гостевых домов увеличилось на 33% по сравнению с предшествующим периодом. В них насчитывалось 1 948 номеров и 5 313 мест.

Можно смело сказать, что в 2024 году продолжилась тенденция развития туризма на селе.

Статистические данные свидетельствуют, что в последнее время в сельских территориях происходит увеличение предпринимательской активности в сфере общественного питания, торговли, туризма. Возросло количество учреждений здравоохранения, спортивных сооружений, а вот число детских садов уменьшилось.

На фоне превышения смертности над рождаемостью, оттока с сельских территорий молодежи, сокращения заключенных браков, высокой доли сельчан пожилого возраста происходит старение сельского населения Карелии. К сожалению, изменить эту тенденцию в обозримом будущем вряд ли удастся.