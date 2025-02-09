О комфорте буренок задумались в карельском совхозе

В марте начнут реконструировать родильное отделение животноводческого комплекса в совхозе «Эссойла». Когда ремонт завершат, то в помещении хотят разместить молодняк крупного рогатого скота. На ферму хотят поставить более 100 голов беременных самок айрширской породы.

В карельском минсельхозе рассказали, что опыт отечественных и зарубежных ферм показал, что наиболее рентабельными оказываются хозяйства, работающие по технологии беспривязного содержания животных и доения в доильных залах. Такой подход способствует повышению продуктивности за счет повышенного комфорта животных.

Также собираются провести аудит технологического оборудования, ремонт и настройку линии по переработке молока. Поставщика нового оборудования ищут.

Кроме реконструкции фермы и молокозавода хотят задействовать сельхозугодия. В 2025 году планируют начать заготавливать корма на имеющихся земельных участках. // фото unsplash.com