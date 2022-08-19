Молодой житель Карелии напился, убил возлюбленную и лег спать

В Беломорске вынесен приговор 34-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве сожительницы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в апреле подсудимый поссорился со своей женщиной. Будучи пьяным, он нанес ей не менее восьми ударов ножом, от полученных травм потерпевшая умерла. Убийца же уснул.

Проснувшись, мужчина понял, что натворил. Он вызвал сотрудников полиции, которым рассказал о произошедшем.

На суде обвиняемый во всем признался, раскаялся, пояснив, что убил человека под воздействием алкоголя. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: unsplash.com