Молодой водитель пострадал в жесткой аварии в Костомукше

Днем 26 октября в Костомукше произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, в 15:35 на перекрестке неравнозначных дорог 36-летний водитель автомобиля Nissan Note не предоставил преимущество автомобилю Chevrolet Lanos. Произошло столкновение.

В результате аварии 18-летний водитель второго автомобиля получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe