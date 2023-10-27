27 октября 2023, 13:24
Молодой водитель пострадал в жесткой аварии в Костомукше
Серьезный дорожный инцидент произошел на севере Карелии
Днем 26 октября в Костомукше произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, в 15:35 на перекрестке неравнозначных дорог 36-летний водитель автомобиля Nissan Note не предоставил преимущество автомобилю Chevrolet Lanos. Произошло столкновение.
В результате аварии 18-летний водитель второго автомобиля получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe