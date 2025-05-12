Молодой водитель гонял на странной машине по Петрозаводску

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ для проверки документов. Выяснилось, что сделали они это не зря, сообщает пресс-служба ведомства.

За рулем машины находился 18-летний молодой человек. При этом у мужчины не было водительских прав. Более того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, также у водителя не было полиса ОСАГО.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы. Его автомобиль был помещен на специализированную стоянку. © «Петрозаводск говорит»