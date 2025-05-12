12 мая 2025, 10:43
Молодой водитель гонял на странной машине по Петрозаводску
Несколько протоколов составили на 18-летнего мужчину в карельской столице
Фото ГАИ
В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ для проверки документов. Выяснилось, что сделали они это не зря, сообщает пресс-служба ведомства.
За рулем машины находился 18-летний молодой человек. При этом у мужчины не было водительских прав. Более того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, также у водителя не было полиса ОСАГО.
В отношении нарушителя были составлены административные протоколы. Его автомобиль был помещен на специализированную стоянку. © «Петрозаводск говорит»