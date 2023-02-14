Молодой петрозаводчанин решил заняться майнингом и прогорел

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что нашел в Интернете объявление о продаже оборудования для майнинга. Он списался с продавцом, договорился о покупке и доставке товара. После этого петрозаводчанин перевел на указанный счет 67 555 рублей. Когда в указанный день посылка не пришла, а продавец перестал отвечать на звонки, горожанин понял, что стал жертвой преступления.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com