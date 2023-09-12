Молодой мужчина утонул в Карелии

Молодой мужчина погиб во время рыбалки в Карелии. Об этом сообщает издание «МК в Карелии».

По информации источника, 9 сентября 36-летний мужчина отправился с друзьями на озеро Укшозеро. Рыбак выпал из лодки, спасти его не удалось. Сообщение об этом поступило спасателям.

10 сентября на место выехали работники КРПСС, но поиски не увенчались успехом. Сейчас работы продолжаются. Тело погибшего пока не нашли. // Фото «Петрозаводск говорит»