12 сентября 2023, 17:48
Происшествия

Карельская компания понесла убытки из-за попавшего в ДТП водителя

Пенсионер из Петрозаводска отсудил компенсацию после ДТП на трассе «Кола»

Прокуратура помогла 68-летнему жителю Петрозаводска добиться компенсации после ДТП, в которое пенсионер попал на трассе «Кола». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в марте прошлого года на федеральной магистрали в Прионежском районе. Водитель грузовика, принадлежащего компании, зарегистрированной в Кондопоге, спровоцировал аварию с внедорожником, которым управлял пенсионер. Пожилой человек был травмирован, его машина получила повреждения.

Водитель большегруза был привлечен к административной ответственности, а его фирма отказалась возмещать ущерб петрозаводчанину. За него вступилась прокуратура.

Решением суда организация должна будет выплатить пострадавшему 260 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe

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