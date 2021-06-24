Молодой мужчина упал и случайно узнал о страшном диагнозе

Житель Великобритании случайно упал в пабе и узнал о страшном диагнозе. Историю мужчины приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

28-летний Джейк Вудс рассказал, что в феврале прошлого года дурачился с братом в пабе. Мужчины начали ставить друг другу подножки, в результате Вудс упал и сломал бедро. Его госпитализировали, была проведена успешная операция. Однако через две недели британец снова попал в больницу.

Выяснилось, что у мужчины обнаружилась остеогенная саркома - редкая форма рака кости. В Великобритании диагностируют не более 160 случаев этой болезни в год.

В апреле 2020 года Вудсу назначили трехмесячный курс химиотерапии, за которым последовала 14-часовая операция. Мужчине пришлось полностью ампутировать ногу. Далее снова начались месяцы изнуряющей химиотерапии. Агрессивное лечение закончилось только в марте 2021 года. Болезнь отступила, однако, так как ногу Вудса удалили целиком, он не сможет носить протез, и ему придется передвигаться в инвалидном кресле.

Однако британец сохраняет позитивный настрой и уже активно готовится участвовать в гонках на инвалидных колясках. «После ампутации у меня началась совершенно новая жизнь - я стал профессиональным спортсменом. Этого бы никогда не случилось, если бы не рак», - отметил Вудс. Фото: dailyrecord.co.uk