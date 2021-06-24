Исполком УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, которое действовало с 1965 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Изменение правил вступает в силу с квалификации клубных турниров УЕФА сезона-2021/2022. Теперь в случае равенства забитых и пропущенных мячей во встречах будут проходить овертаймы, а за ними серии пенальти.

В УЕФА отметили, что с каждым годом тенденция независимости результатов от места проведения игры становится все более явной. Кроме того, футбольные функционеры подчеркнули, что изменить правило просило большое количество тренеров, футболистов и болельщиков.

Согласно действовавшему в течение нескольких десятков лет правилу выездного гола, в двухматчевом противостоянии клубов при равенстве забитых мячей преимущество получал тот, кто забил больше голов в гостях. Фото maxgoal.ru