Коммуна в Италии объявила о распродаже домов за один евро

Коммуна Пратола-Пелинья, расположенная в итальянском регионе Абруццо, объявила о распродаже заброшенных зданий. Дома реализуют по символической цене - 1 евро, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что поселение расположено в получасе езды от крупных горнолыжных курортов и на таком же расстоянии от побережья Адриатического моря.

Распродажу инициировала администрация коммуны во главе с юристом Антонеллой Ди Нино. Она вступила в должность главы города четыре года назад, и с самого начала одной из приоритетных ее задач стало возрождение заброшенных территорий. Была проведена перепись пустующих домов, всего их насчитали около 600. Чиновники при помощи волонтеров разыскали владельцев таких зданий. Многие из них просто отказались от своей собственности, не выразив никакого желания вмешиваться в дальнейшую судьбу заброшенных домов. Было решено вывести объекты на рынок по символической цене в один евро.

Первые акты купли-продажи домов в рамках программы будут подписаны уже в июле, заявила изданию Антонелла Ди Нино. Покупателей обяжут провести работы по восстановлению зданий в течение трех лет. В дальнейшем они смогут использовать дома как хотят - для собственного проживания или в коммерческих целях. Фото: Public Domain / Wikimedia