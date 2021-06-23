Врачи назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Существует множество признаков развития рака, но есть 15 симптомов, которые нельзя игнорировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медицинский справочник MSD.

В числе 15 признаков рака названы необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, недавно появившаяся устойчивая боль, постоянная тошнота или рвота, кровь в моче, стуле, запоры или диарея, лихорадка, хронический кашель, изменение размера и формы родинок, увеличение лимфоузлов, непрекращающееся воспаление и меняющиеся в размере наросты на коже.

Врачи подчеркивают, что чем раньше будет обнаружен рак, тем выше шансы на излечение пациента. При этом, большинство из описанных симптомов чаще всего оказываются вызваны менее опасными заболеваниями, но игнорировать их нельзя. Следует немедленно обратиться к специалисту.

Некоторые из перечисленных признаков характерны для онкологических заболеваний в целом и не указывают на поражение конкретного органа, однако наличие какого-либо проявления болезни позволяет провести необходимые анализы. Другие симптомы позволяют сразу понять, где именно в организме развивается рак. Фото rbcdn.ru