Мужчина едва не выбросил на помойку ключ к богатству

Житель США едва не выбросил на помойку лотерейный билет, который принес ему целое состояние. Об этой истории сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

74-летний мужчина рассказал, что купил несколько билетов на автозаправке и хотел их выкинуть, но понял, что упустил важную деталь.

«Мне нравится каждый месяц участвовать в новой моментальной лотерее, поэтому я купил несколько билетов, выигрыш по которым мог составить 500 тысяч долларов», - отметил американец.

Мужчина стер защитный слой с одного из них и подумал, что ничего не выиграл. Прежде чем выбросить билет на помойку, он посмотрел на него еще раз и понял, что нужные числа совпали. «Когда я увидел сумму выигрыша, то подумал: "Этого не может быть. Мне никогда так не везет", - признался он.

Оказалось, что американец выиграл главный приз в 500 тысяч долларов (36,5 миллиона рублей). «Я не мог поверить в это. Я до сих пор не осознал, как мне повезло», - отметил мужчина и добавил, что выигрыш он намерен потратить на оплату долгов и покупку нового дома. Фото gordonua.com