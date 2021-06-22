Назван главный симптом коронавируса у заболевших привитых людей

Чихание является главным симптомом заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

По данным посвященного коронавирусу исследования ZOE COVID Symptom Study, частое чихание может быть симптомом Covid-19. Названный признак часто проявляется у пациентов, которые ранее вакцинировались и позднее все же заразились.

Обычно чихание не является явным признаком Covid-19, оно даже не входит в число самых распространенных симптомов. К последним относят высокую температуру, озноб, постоянный кашель, потерю обоняния, головную боль, одышку, боли в груди, проблемы с кишечником и прочее. При этом чихание чрезвычайно распространено в теплое время года и чаще является симптомом аллергии.

Специалисты объяснили, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком Covid-19. При появлении данного признака у привитых пациентов врачи рекомендовали оставаться дома и сделать тест на коронавирус. Фото metr12.ru