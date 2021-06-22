Сборная России получит более 10 миллионов евро призовых за Евро-2020

Сборная России получит за выступление на Евро-2020 10,75 миллиона евро призовых. Об этом сообщает РБК.

Команда заработала 9,25 миллиона евро за выход в финальную стадию чемпионата Европы, а также 1,5 миллиона за одну победу на групповом этапе континентального первенства.

Участникам 1/8 финала чемпионата Европы полагается дополнительный бонус в размере 2 миллионов евро, за выход в четвертьфинал УЕФА доплачивает 3,25 миллиона. Еще 5 и 7 миллионов призовых получают команды, добравшиеся до полуфинала и финала Евро соответственно.

Напомним, российская национальная команда вечером 21 июня разгромно проиграла в Копенгагене датчанам (1:4) и покинула турнир, заняв последнее место в группе. Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что не намерен покидать свой пост. Фото twimg.com